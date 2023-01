Brésil : la police brésilienne a repris le contrôle des institutions, la Cour suprême suspend le gouverneur de Brasilia

La police brésilienne a repris le contrôle des institutions prises d’assaut par des partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro, hier.

Le congrès, la cour suprême et le palais présidentiel, dans la capitale Brasilia.

C’est avec les mots les plus fermes que le président Lula, qui se trouvait loin de là dans l’état de Sao Paulo, a condamné l’invasion et la dégradation de ces lieux de pouvoirs.

Le gouverneur de Brasilia, Ibaneis Rocha, a été suspendu de ses fonctions dimanche soir, une décision prononcée par la Cour Suprême, et ce pour une durée de 90 jours. La Cour a également estimé que les camps érigés par des partisans de Jair Bolsonaro près de bases militaires devaient être évacués sous vingt-quatre heures et que les routes et bâtiments devaient être débloqués.