Brésil : la levée du secret met en lumière les invraisemblables notes de frais de Jair Bolsonaro

La plus grosse dépense en alimentation est également celle qui pose le plus de questions : 109.266 réais (environ 20.000 euros) déboursés en une seule fois dans un modeste restaurant de Boa Vista, dans l’Etat amazonien de Roraima (nord). De quoi commander plus de 2000 fois le plat le plus cher, du poulet rôti avec de la farine de manioc, au prix modique de 50 réais (neuf euros).

La carte de crédit présidentielle a également servi à payer plus de 362.000 réais (65.000 euros) en quatre ans dans une boulangerie de Rio de Janeiro, dont 55.000 en une fois le lendemain du mariage de son fils Eduardo et 33.000 la veille d’un cortège à moto organisé par ses sympathisants dans les rues de cette ville.

Au total, 8600 réais (environ 1500 euros) ont été dépensés chez des marchands de glaces, soit 62 achats dans cinq établissements.