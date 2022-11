Brésil : la déforestation en Amazonie brésilienne a reculé sur un an (mais est en forte hausse depuis l’arrivée de Bolsonaro)

La déforestation en Amazonie brésilienne a reculé entre août 2021 et juillet 2022, mais dans l’ensemble elle est en forte hausse depuis l’arrivée au pouvoir du président sortant Jair Bolsonaro, selon des données officielles publiées mercredi.

Quelque 11.568 km2 de forêts, correspondant à une superficie plus grande que celle du Qatar, ont été détruits en Amazonie brésilienne entre août 2021 et juillet 2022, période de référence analysée par le système de surveillance par satellites PRODES de l’Institut national de recherches spatiales (INPE) au Brésil.

La déforestation entre août 2021 et juillet 2022 a ainsi reculé de 11,3% par rapport à la même période un an plus tôt, quand l’INPE avait comptabilisé 13.038 km2 de forêts détruites, soit le chiffre le plus élevé en 15 ans.

Ce recul de la déforestation clôt cependant quatre années de ce que les militants écologistes qualifient de gestion désastreuse de l’Amazonie sous le mandat du président sortant d’extrême droite.

Depuis son arrivée au pouvoir, la déforestation annuelle moyenne a augmenté de 59,5% par rapport aux quatre années précédentes, et de 75,5% par rapport à la décennie précédente, selon l’INPE.