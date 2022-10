Brésil : la campagne d’un bolsonariste interrompue par une fusillade

L’ex-ministre brésilien Tarcisio de Freitas, candidat bolsonariste au poste de gouverneur de Sao Paulo, a dû interrompre lundi une visite dans une favela en raison d’une fusillade, ont annoncé les autorités locales.

"Lors de la visite au premier pôle universitaire de (la favela de) Paraisopolis, nous avons été attaqués par des criminels", a écrit sur Twitter cet ancien ministre des Infrastructures du président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Les autorités de l’Etat de Sao Paulo, le plus riche et plus peuplé du Brésil, ont assuré qu’une enquête était en cours pour établir s’il s’agissait ou non d’une tentative d’attentat visant le candidat.