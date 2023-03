Brésil : l’ancien président Jair Bolsonaro est de retour après trois mois d’absence

Pour Claudio Cauto, politologue de l’institut Getulio, "ces fragilités favorisent Jair Bolsonaro" mais "rien ne sera facile pour lui, car il a de nombreux squelettes cachés dans le placard".

Et quel placard ! Jair Bolsonaro est poursuivi pour une vingtaine de chefs d’accusations, parmi lesquels propagation de fake news, négationnisme et mauvaise gestion de la crise du Covid-19, remise en question du système électoral et de la fiabilité des urnes électroniques, incitation à la haine contre les institutions démocratiques, génocide contre les indigènes Yanomamis, interférence dans l’indépendance de la police fédérale et désormais, depuis quelques jours, appropriation illégale de biens publics après que le quotidien Estadao a révélé que l’ancien président avait tenté de faire sortir du pays et gardé avec lui plus de 16 millions de reais de bijoux (près de 3 millions d’euros) offerts en cadeau présidentiel par l’Arabie saoudite.