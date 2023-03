Brésil : Jair Bolsonaro visé par une enquête sur l’importation présumée de bijoux saoudiens

L’ancien ministre des Mines et de l’Energie de Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, a déclaré au même journal qu’un deuxième lot de bijoux fastueux, notamment une montre et un stylo-plume de la marque suisse de luxe Chopard, avait été amené au Brésil sans être intercepté. Ces faits, s’ils se confirment, "peuvent constituer une violation de la loi douanière pour défaut de déclaration et non paiement des droits", a indiqué l’administration fiscale, annonçant qu’elle prendrait "toutes les mesures" nécessaires.



On m’accuse d’un cadeau que je n’ai ni demandé ni reçu

La police fédérale de Sao Paulo a également annoncé lundi l’ouverture d’une enquête pour "importation irrégulière" de bijoux, à la demande du ministre de la Justice Flavio Dino. Jair Bolsonaro a nié samedi avoir été dans "l’illégalité". "On m’accuse d’un cadeau que je n’ai ni demandé ni reçu", a déclaré l’ancien dirigeant d’extrême droite dans une interview à CNN Brasil.