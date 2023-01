Brésil: "Il y a des bases qui sont puissantes, qui sont mobilisées et qui sont prêtes à tout"

Qu’est-ce que cela dit de la démocratie brésilienne aujourd’hui ? Quelle est la responsabilité de Jair Bolsonaro et comment le nouveau président Lula pourra gérer le pays dans un tel contexte ?

Frédéric Louault : "Le mot d’ordre de ces militants vient de loin, parce que c’est l’utilisation des réseaux sociaux par Bolsonaro est peut être l’arme la plus puissante, il l’a même utilisée même pour arriver au pouvoir en 2018, et en fait durant tout son mandat il a entretenu la défiance vis-à-vis des institutions démocratiques, notamment du Congrès et de la Cour suprême. Il a cessé de mobiliser depuis, et donc aujourd’hui Bolsonaro reste plus prudent sur les réseaux sociaux, il ne relance du moins pas des discours de haine. Mais ses militants se sentent autorisés sans même avoir un mot d’ordre à menacer la démocratie, à menacer les institutions et à entrer dans un rapport de force frontal.

Mais là encore, après l’assaut de la Place des Trois pouvoirs, Jair Bolsonaro n’a pas condamné ces actions. Il a dénoncé du bout des lèvres des actions qu’il considère comme n’étant pas respectueuses de la règle mais il a été beaucoup moins '"condamnant" que l’ont été d’autres dirigeants de son groupe politique, pendant que les organes des médias principaux parlaient même d’actions terroristes.

En réalité, à droite, il y a une sorte de double discours, de double jeu. C’est une droite qui a toujours été aussi divisée entre une partie plus modérée qui joue le jeu de la compétition politique et une partie beaucoup plus radicale qui cherche à conquérir l’espace de l’espace public, à produire une polarisation politique, à chercher la rupture avec l’ordre constitutionnel et démocratique.

C’est à double tranchant, parce que cela montre qu’il y a des bases qui sont puissantes, qui sont mobilisées et qui sont prêtes à tout pour aller au-delà de la simple opposition politique.

Donc ça crée finalement une sorte de d’arrière-garde, de menace, une épée de Damoclès qui pèse au-dessus du gouvernement Lula.

Le message qu’il y a derrière cet assaut, c’est que l’opposition est déterminée. Elle va pousser Lula à la faute, et ne va pas lui faire de cadeaux. Il a maintenant donc une double opposition face à lui : l’opposition au Congrès qui est l’opposition institutionnelle, très forte, mais aussi cette épée de Damoclès qui est ce risque continu d’une intervention dans l’espace public, d’une invasion de l’espace public plus ou moins brutale, plus ou moins violente, de la part des militants bolsonaristes les plus radicalisés et qui, pour beaucoup d’entre eux, sont imprégnés par le fascisme."