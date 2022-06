Brésil: explosion de la faim qui touche 33 millions de personnes

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), une personne est en situation d'insécurité alimentaire lorsqu'elle n'a pas un accès régulier à suffisamment d'aliments sains et nutritifs pour une croissance et un développement normaux et une vie active et saine.

Pour les auteurs de l'étude, cette situation est une conséquence de la "poursuite du nivellement des politiques sociales, de l'aggravation de la crise économique, de l'augmentation des inégalités sociales et de la deuxième année de la pandémie de Covid-19".

Vers un deuxième mandat?

Le gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui briguera un deuxième mandat en octobre, a augmenté les aides pour les personnes vulnérables dans le cadre du programme "Auxilio Brasil" en moyenne de 500 réais (100 dollars). Mais l'inflation galopante - de 12,13% sur 12 mois en avril - érode ces aides.

"L'insécurité alimentaire modérée et grave a également augmenté dans les foyers qui reçoivent l'aide financière", souligne l'étude.