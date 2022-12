Brésil : dépenses exceptionnelles approuvées pour les programmes sociaux de Lula

L’autorisation de ces dépenses exceptionnelles vise avant tout à pérenniser l’allocation mensuelle de 600 réais (110 euros) versée aux familles les plus pauvres, un montant déjà en vigueur depuis le mois d’août, sous le gouvernement du président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro. Lula s’est en outre engagé à verser aux familles bénéficiaires une prime de 150 réais mensuels pour chaque enfant de moins de sept ans.

Au-delà des minima sociaux, l’autorisation de dépasser le plafond des dépenses permettra de débloquer des fonds pour le programme de pharmacies populaires, avec d’importantes réductions pour l’achat de médicaments, et pour l’augmentation du salaire minimum. Plus de 33 millions de Brésiliens souffrent de la faim, et le pouvoir d’achat des plus pauvres a été fortement entamé par la crise du Covid-19 et par l’inflation.