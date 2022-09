Brésil : début de mois noir pour les incendies en Amazonie

Au cours de la première semaine de septembre, l’Amazonie brésilienne, qui représente près des deux tiers de la plus grande forêt tropicale du monde, a déjà enregistré plus d’incendies que pendant tout le même mois de 2021, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Du 1er au 7 septembre, 18.374 foyers ont été identifiés via satellite dans la partie brésilienne de l’Amazonie, soit 9,74% de plus que sur l’ensemble du même mois de 2021, selon l’Institut national de recherche spatiale (INPE).

En septembre de l’année dernière, l’institut avait comptabilisé 16.742 incendies, un nombre cependant bien moins élevé que lors du même mois de 2020 (32.017) ou que la moyenne mensuelle enregistrée entre 1998 et 2021 (32.110).

Les organisations environnementales craignent toutefois que si cette tendance se poursuit, le mois de septembre pourrait être l’un des pires jamais enregistrés.

En août dernier, l’Amazonie brésilienne, région clé dans la lutte contre le changement climatique, a connu le plus grand nombre d’incendies pour cette période en douze ans, avec une augmentation du nombre d’incendies de 18% par rapport au même mois de 2021.

L’écosystème amazonien "est la cible d’attaques intensives de la part de forces criminelles qui, encouragées par le gouvernement fédéral, favorisent la plus grande vague de destruction et de dégradation de la forêt depuis près de deux décennies", a dénoncé lundi l’ONG Observatorio do Clima.

La déforestation et le nombre d’incendies de forêt sont montés en flèche sous l’administration du président brésilien Jair Bolsonaro. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie brésilienne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente.