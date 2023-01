Brésil : Brasilia va doubler la présence policière autour de ses centres de pouvoir après l’assaut du 8 janvier

Les autorités du District fédéral de Brasilia ont annoncé lundi un doublement permanent de la présence policière autour des centres du pouvoir pris d’assaut le 8 janvier par des partisans de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Le nombre de policiers militaires postés à proximité du Palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême va "immédiatement" être porté de 240 à 500, a annoncé Celina Leao, gouverneure par intérim du District fédéral (DF). Il s’agit "d’avoir le maximum de tranquillité et une bonne sécurité", a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse aux côtés du président de la Chambre des députés Arthur Lira et du vice-ministre de la Justice Ricardo Cappelli.