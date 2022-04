Brésil : Bolsonaro gracie un député condamné par la Cour suprême, fait rarissime

Le président brésilien Jair Bolsonaro a engagé un nouveau bras de fer avec le pouvoir judiciaire en graciant jeudi soir un député condamné la veille à de la prison ferme par la Cour suprême pour des propos antidémocratiques.

Publiée dans un décret au Journal officiel, cette grâce présidentielle accordée à un député proche du chef de l'État a provoqué un tollé, l'opposition criant à la "rupture institutionnelle".

Le parti Rede (centre gauche) a présenté vendredi un recours à la Cour suprême réclamant l'annulation de ce décret, qu'il juge "inconstitutionnel".

Jeudi soir, dans son direct hebdomadaire sur Facebook, le président d'extrême droite a expliqué qu'il avait accordé sa grâce "au nom de la liberté d'expression, pilier essentiel de notre société".

Une vidéo truffée d'insultes

Ancien policier, Daniel Silveira, 39 ans, avait été arrêté en février 2021 après avoir mis en ligne une vidéo truffée d'insultes à l'égard des juges de la Cour suprême, à qui il souhaitait notamment d'être "tabassés dans la rue".

Il y a un mois, Daniel Silveira s'était barricadé dans son bureau au Parlement pour tenter d'échapper à la pose d'un bracelet électronique, avant de se résoudre à accepter cette mesure imposée par la Cour suprême dans l'attente de son jugement.

Ce jugement a eu lieu mercredi soir et les magistrats, par une large majorité de 10 votes contre 1, ont condamné le député à 8 ans et 9 mois de prison ferme et ordonné l'annulation de son mandat, tout en lui infligeant huit ans d'inéligibilité.

Les commentateurs politiques brésiliens ont souligné que la grâce présidentielle accordée par Jair Bolsonaro à titre individuel pour une personne fraîchement condamnée est un fait rarissime depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1988.