Brésil – Belgique en finale de la Coupe du monde ? C’est ce que prédit Gracenote, l’entreprise spécialisée en statistiques

Gracenote, entreprise spécialisée dans la collection de données et de statistiques, a prédit la finale de la Coupe du monde. Un match qui opposera le Brésil à la Belgique.

Comme à chaque grand tournoi, les différentes boîtes d’analyses et de statistiques s’en donnent à cœur joie avant le début de la compétition pour tenter de prédire au mieux la finale du tournoi et l’équipe qui soulèvera le trophée à la fin. Il en va de même pour la Coupe du monde au Qatar.

Pour une fois, la Belgique fait figure de bon élève dans l’une des analyses. Gracenote, entreprise spécialisée dans la collection de données et de statistiques américaine prédit que la finale la plus probable se jouera entre le Brésil d’un côté et la Belgique de l’autre.

Au-delà du match, c’est la Brésil qui arrive en tête avec un pourcentage de 20% de chances de sacre final. Neymar et compagnie arrivent juste devant l’Argentine de Lionel Messi avec 16%. Suit l’Espagne et les Pays-Bas avec 7% chacun.

Et la Belgique alors ? Elle arrive en cinquième position avec 6% de chances remporter la Coupe du monde. Les Diables rouges sont devant la France, tenante du titre qui n’aurait que 5% de chances. Finalement, au jeu des pourcentages et des matches, la Belgique qui n’est que 5e arriverait quand même en finale face au Brésil. Un verdict que l’on pourra vérifier le 18 décembre à Doha.