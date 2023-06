Brésil : au moins 11 morts après des intempéries dans le sud du pays

De violentes intempéries ont provoqué la mort d'au moins 11 personnes dans l’État du Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, signalent le site d'information local G1 et le journal Zero Hora samedi. Une quinzaine de personnes sont également portées disparues.

Depuis samedi, un cyclone tropical traverse la région et y abat des torrents de pluie. Quatorze villes sont concernées. Dans certaines d'entre elles, les autorités font état de deux fois plus de pluie qu'il n'en tombe normalement en un mois. Des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité.