Brendon Urie annonce la fin de Panic ! At The Disco : un dernier concert en Belgique en février

C’est une page qui se tourne pour les fans de Panic ! At The Disco. Après près de 20 ans d’existence, Brendon Urie vient d’annoncer la fin du groupe sur les réseaux sociaux. Le chanteur, bientôt papa, souhaite se consacrer à sa famille.

Formé en 2004, le groupe s’est fait connaître grâce au titre "I Write Sins Not Tragedies" avant de devenir progressivement le projet musical solo du leader et chanteur Brendon Urie. En 2018, il revient sur le devant de la scène avec le tube "High Hopes" qui se classe à la 4e position du Billboard Hot 100 aux Etats-Unis.

Alors qu’une tournée mondiale pour porter son dernier album sur scène est sur les rails, celle-ci prend désormais l’allure d’une tournée d’adieu. Panic ! At The Disco foulera donc une dernière fois le sol du Sportpaleis à Anvers le 28 février prochain.

"Eh bien, ça a été un sacré voyage…" commence Brendon Urie sur Instagram avant d’expliquer que "parfois un voyage doit se terminer pour qu’un nouveau commence". Le chanteur et sa femme attendent en effet un heureux événement :

"Sarah et moi attendons un bébé pour très bientôt ! […] J’attends avec impatience cette prochaine aventure. Cela dit, je vais mettre un terme à ce chapitre de ma vie et me concentrer sur ma famille, Panic ! At The Disco n’existera plus."