Brendan Rodgers n’est plus le coach de Tielemans, Castagne, Faes et Praet à Leicester

Brendan Rodgers a été démis de son poste d’entraîneur du club de football de Leicester, dimanche, au lendemain d’une défaite 2-1 qui a relégué les Foxes en 19e et avant-dernière position de la Premier League. Le club est relégable à dix journées de la fin de la saison. Leicester n’a plus gagné depuis six matchs.

Rodgers était arrivé au King Power Stadium le 27 février 2019. Il a permis au club de terminer deux fois parmi les cinq premiers en Premier League et de remporter la première FA Cup de son histoire en 2021, année où il a ajouté de Community Shield à son palmarès.

Quatre Diables Rouges évoluent à Leicester : Youri Tielemans, Timothy Castagne, Wout Faes et Dennis Praet. L’adjoint de Rodgers, Chris Davies quitte aussi le club. Adam Sadler et Mike Stowell assureront l’intérim en attendant la nomination d’un nouveau coach qui devra éviter la culbute du club en Championship.