"Brefs entretiens avec des hommes hideux – 22 types de solitude": La Trois et Plan Cult vous emmènent au théâtre

La réalisatrice américano-lettone Yana Ross a construit une adaptation théâtrale cash et sans retenue de ces Brefs entretiens avec des hommes hideux de David Foster Wallace et les confidences jouées sur la scène du National vont nous questionner et remuer notre propre condition et nos préjugés.

David Foster Wallace (1962 – 2008) n’a donc pas vécu longtemps mais suffisamment pour devenir un grand écrivain américain, auteur de nouvelles, d’essais et de romans dont le chef-d’œuvre L’infinie comédie, et ces 22 nouvelles corrosives Brefs entretiens avec des hommes hideux dans lesquelles il parvenait à décrire, avec humour et finesse, des états d’âme d’hommes violents, en nous emmenant dans des univers à la fois familiers et étrangers. En dévoilant avec franchise leur côté dark, fait de malaises et perversions, il nous faisait pénétrer dans une intimité tantôt drôle et fascinante, tantôt impudique et franchement troublante.