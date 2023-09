Bredewold championne d’Europe surprise : "Ce n’était pas dans le plan initial d’attaquer à ce moment-là"

Mischa Bredewold est la nouvelle championne d’Europe de cyclisme sur route. Profitant de la supériorité numérique de son équipe, la Néerlandaise a tiré son épingle du jeu en attaquant à quelques kilomètres de l’arrivée. "Ce n’était pas dans le plan d’attaquer dans le dernier tour. Mais nous étions dans un mode très offensif", explique la Néerlandaise. "J’ai attaqué, et j’ai poussé aussi fort que j’ai pu, comme ça nos adversaires devaient rouler derrière et c’était une bonne situation pour Lorena (Wiebes) et Demi (Vollering)."

Grâce à ses coéquipières, la chasse s’est désorganisée dans le groupe des favorites. Bredewold a creusé l’écart et ne s’est jamais fait revoir. "Quand je suis arrivé à la partie pavée de la dernière bosse, je me suis dit pu****, je dois vraiment pousser jusqu’au bout et je vais peut-être gagner. Je n’arrive pas y croire."

Grâce à cette victoire, Mischa Bredewold aura l’honneur de porter le maillot de championne d’Europe pour l’année à venir. "Je vis un rêve. Ce maillot signifie énormément pour moi. Ces dernières années ont été très compliquées pour moi par moments. Je n’ai pas de mots", a-t-elle conclu.