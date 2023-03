Bredene-Coxyde Classic – Tim Merlier, victime d’une chute, n’a pas pris part au sprint : "j’étais placé trop loin"

Tim Merlier a avoué s’être positionné trop loin en amont du sprint scellant l’issue de la semi-classique flamande Bredene-Coxyde (1.Pro) vendredi. Le champion de Belgique a certes été victime d’une chute, mais il ne s’est pas mêlé au sprint pour la victoire, qui est revenue à Gerben Thijssen.

Le coureur de Soudal-Quick Step a chuté à une cinquantaine de kilomètres. Il a eu plus de chance que Victor Campenaerts contraint à l’abandon avec une vertèbre dorsale fracturée, mais il a dû effectuer une course-poursuite d’une vingtaine de kilomètres lui ayant coûté de l’énergie ainsi qu’à ses équipiers.

"La course était très nerveuse et je n’ai pas pu éviter la chute", a expliqué Tim Merlier, vainqueur en 2021, qui a dû changer une seconde fois de vélo ensuite quelques kilomètres plus loin.

"A première vue, je n’ai qu’un genou écorché. J’ai dû changer de vélo pour continuer. Bert Van Lerberghe, également impliqué dans la chute collective, a pris les devants et a réussi à garder un bon rythme. Mais juste au moment où nous étions sur le point de rejoindre le peloton, j’ai senti que quelque chose n’allait pas avec mon vélo. Je ne pouvais plus changer de vitesse correctement. Il ne me restait plus qu’une chose à faire, c’était de changer à nouveau de vélo. Mon réservoir n’était pas vraiment vide juste avant le sprint, mais j’étais positionné trop loin. Mes coéquipiers avaient déjà beaucoup travaillé aussi pour me ramener et donc je n’ai pas vraiment pu sprinter", a expliqué Tim Merlier, finalement 22e.