Breda sur Sadiki : "Il n’y avait qu’une décision à prendre, c’était d’exclure le joueur"

Par ordre chronologique, l’équipe a tout d’abord mis sur la table l’affaire qui a éclaté à la suite du match entre l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise mercredi dernier. Pour rappel, Christian Burgess, défenseur de l’Union, avait indiqué en interview d’après-match que l’arbitre de la rencontre, Jonathan Lardot, lui aurait indiqué qu’il était "le pire défenseur qu’il ait jamais vu".

Pascal Scimè s’est montré étonné par rapport aux suites données à cette affaire : "On ne va pas se focaliser sur le fait qu’il ait tenu ou pas ces propos. Connaissant un petit peu Monsieur Lardot, on est étonné qu’il puisse tenir ce genre de propos. De même, je suis étonné que Burgess ait pu inventer ce genre de propos. Je pense donc qu’il y a eu un problème de communication. Ce qui est important pour moi, c’est la non-réaction du département arbitrage. Ils ont simplement dit que c’était malheureux et qu’ils ne voulaient pas aller plus loin. Mais à la place de Jonathan Lardot, est-ce qu’il ne peut pas attendre un soutien de la part de sa hiérarchie dans cette situation s’il est droit dans ses bottes ?"

Et Stéphane Breda de répondre : "J’espère que c’est un manque de communication. Je ne pourrais pas imaginer, si les propos n’ont pas été tenus, que le département arbitrage ne poursuive pas le joueur ou l’entraîneur qui ment publiquement et détériore la réputation d’un arbitre. Je ne peux pas imaginer non plus, si Monsieur Lardot avait fauté, qu’on l’ait désigné ce dimanche pour un match important (ndlr : Anderlecht – OHL)."