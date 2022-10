Breda sur le penalty de l'Union : "Le VAR ne devait pas intervenir"

L'ancien arbitre est notamment revenu sur le penalty obtenu par l'Union lors de sa victoire 1-2 sur le terrain de Seraing. "J’ai vraiment un énorme doute sur le penalty. Mais j’ai une certitude, c’est que le VAR ne devait pas intervenir. Il doit le faire pour des choses qui sont claires. Ici on n’est pas sûr et certain de la décision, bonne ou mauvaise c’est impossible à dire. Le VAR ne devait donc pas intervenir parce que ce n’est pas une situation claire. J’aurais préféré qu’il n’y ait pas de coup de sifflet du tout. Il y a peut-être un léger contact, donc le joueur en rajoute mais on ne peut pas dire qu’il simule complètement un penalty."