Breda sur le but annulé du Standard : "On a demandé la technologie et la précision ? Il faut accepter la décision"

Tout au long de cette semaine, demi-finales aller de Coupe de Belgique et 26e journée de Pro League comprises, le VAR a beaucoup fait réagir. Surtout concernant le but de Moussa Sissako annulé en fin de match Standard-Cercle de Bruges (1-1). Celui-ci a longuement fait débat ce dimanche dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scime et Clément Tainmont.



À partir du moment où on ne voulait plus les erreurs du passé, il faut accepter d’être battu au millième de secondes comme sur un 100 m pour les sprinteurs.

Pour notre arbitre "Complètement Foot", Stéphane Breda, il est très difficile de donner un avis sur cette phase. "Sur une phase comme celle-là, si le VAR constate un espace entre les deux lignes, il va sanctionner d’un hors-jeu. Si sur l’image grandeur nature, il ne voit pas d’écart entre les deux lignes, ils agrandissent l’image pour constater s’il y a un hors-jeu. C’est sur cette base qu’ils ont vu un léger hors-jeu. Le côté dérangeant c’est qu’on dénature le football à l’ancienne, comme on l’a vécu. Mais à partir du moment où on ne voulait plus les erreurs du passé, il faut accepter d’être battu au millième de secondes comme sur un 100 m pour les sprinteurs. C’est un peu le cas ici si sur l’image on voit un léger espace."