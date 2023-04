Brecht Dejaegere : la revanche de "bibiche", capitaine iconique de Toulouse, vainqueur en Coupe de France

C’est en Coupe de France que Dejaegere, promu entre-temps capitaine, s’impose comme un véritable meneur d’hommes. Sur une vidéo publiée par le club, on le voit haranguer ses coéquipiers : "Je donnerais ma vie sur ce terrain et je veux voir chacun de vous faire la même chose ! Je veux voir des amis sur cette pelouse, je veux voir ça dans vos yeux !". En héritant certes d’un tirage favorable, Reims et Ajaccio étant les seules équipes de L1 à tomber sur leur passage avant la finale. Mais c’est bien lors de ce duel face à Nantes que la bande à Brecht s’est révélée. Une victoire assommante sur le score de 1-5, avec une messe déjà dite à la demi-heure (0-4). "C’est vraiment magnifique", a commenté le capitaine dans des propos relayés par l’Equipe. "Je pense qu’il n’y a pas eu beaucoup de finales aussi convaincantes. C’est le fruit de notre travail de toute l’année. On n’a rien laissé au hasard. On a débuté le match comme il fallait et ça s’est vu sur le terrain. C’est un tout, au niveau mental, tactique et technique. On était vraiment dedans. Il ne faut pas avoir peur dans des matches comme ça."

Un résultat qui valide plus que jamais l’aventure hors du commun de ce fils de fermier, en extase au moment de brandir le trophée dans la tribune officielle du Stade de France. Ce trophée, normalement synonyme d’Europa League, pourrait perdre de sa saveur. Toulouse partageant le même propriétaire que le Milan AC, la formation française pourrait se voir refuser l’accès aux compétitions européennes. Mais au moment de rejoindre le sud de la France et le Capitole pour une fête qui s’annonce dantesque, Bibiche est bien loin de ces considérations. Il ramène le premier trophée toulousain depuis 66 ans.