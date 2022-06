"Breaking Bad" : un nouveau spin off après "Better Call Saul" ?

Avec les prochaines fins de la série originale AMC comme "Walking Dead" et "Better Call Saul", et la récente conclusion de "Killing Eve", AMC Networks se prépare à devoir renouveler son répertoire avec des offres fortes, une nouvelle suite à " Breaking Bad " devrait faire partie de cette stratégie… A voir si les producteurs et les acteurs entendront cet appel insistant… Mais en attendant, ils ont tout de même déjà anticipé en gardant l’acteur doué et adoré Bob Odenkirk. Il tiendra en effet le rôle principal d’une nouvelle série en 2023, "Straight Man", adaptée du roman de Richard Russo, dans laquelle il incarnera un anarchiste quadra en crise.