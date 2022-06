"Breaking Bad" : la série qui a fait le pont entre la télévision et l'ère du streaming

Breaking Bad est l’une des séries les plus acclamées du 21e siècle. Arthur Cerf, collaborateur à Society et Vanity Fair, sort un livre sur les dessous de ce succès.

Comment un prof de chimie sans histoires s’est transformé en baron de la drogue le plus terrifiant des années 2000 ? C’est le scénario de la série Breaking Bad, lancée en 2008.

En 62 épisodes répartis sur 5 saisons, elle est devenue l’une des séries phénomènes de ces dernières années, autant adulée par la critique que par le public.

Walter White, un prof de chimie de 50 ans à Albuquerque et père de famille a un cancer incurable. Le diagnostic n’est pas bon, on lui accorde 2 ans de vie maximum. Cet homme ordinaire, délaissé par le système des soins de santé américain, part alors en vrille. Il profite de son expertise de prof de chimie pour s’enrichir et mettre sa famille à l’abri en produisant de la méthamphétamine qui est rare et coûte très cher. S’en suivent des situations aussi dangereuses que rocambolesques.