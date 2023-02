Breakdance aux JO : "Il va y avoir un cercle vertueux, la culture offre au sportif et le sportif va rendre à la culture"

"Le break, ça vient du milieu urbain, ça vient de la rue. Il est apparu dans le Bronx, un quartier de New-York, il y a quelques années de cela. Je dis toujours que la danse, c’est un moyen d’expression. C’était essentiellement un moyen d’expression de ces gens-là dans les banlieues, à l’époque. Et donc, c’est sûr qu’il y a cette façon d’être un peu "bad boy", un peu provocateur, qui est fort présent dans le break où on essaye finalement d’être cool. D’être LE plus cool et de montrer ce qu’on sait faire. De montrer que là, on est le plus fort, dans le cadre de cet échange avec un autre danseur."

Il y a vraiment cette analogie que l’on peut faire entre la danse et la discussion.

"C’est-à-dire que moi, je parle avec mon vocabulaire qui sont mes "moves" et qui est mon interprétation de la musique. Mon adversaire va, lui, parler avec son vocabulaire et on va échanger. C’est-à-dire que je vais faire mon round, je vais danser et lui va me répondre. Ce n’est pas une discussion qui est dénuée de sens. Il va essayer de me répondre par rapport à ce que moi j’ai fait."