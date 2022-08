"Break My Soul (The Queens Remix)" de Beyoncé et Madonna : les réactions d’Alicia Keys, Kelly Rowland, Lizzo, Missy Elliott, Santigold

Beyoncé a dévoilé le remix de "Break My Soul". Une collaboration avec Madonna qui mêle le single de Queen B au titre phare de Madonna, "Vogue". Il s’agit d’une ode aux femmes noires influentes dans la musique.

"Break My Soul" + "Vogue" = "Break My Soul (The Queens Remix)", la nouvelle collab entre Beyoncé et Madonna. Bey propose une ode au voguing, donc à la culture queer afro-américaine.

Après le retentissement du fameux "Strike a pose", Beyoncé cite de grands noms de la musique. C’est un véritable shoutout aux femmes noires qui ont pesé ou pèsent toujours dans le domaine. Parmi elles, Nina Simone, Lauryn Hill, Aaliyah, Eryka Badu, Diana Ross, Grace Jones, Riri, Whitney Houston, Nicki Minaj, Lizzo, Jill Scott, Santigold, Tierra Whack, Alicia Keys, Missy Elliott, Michelle Williams, Kelly Rowland… Certaines d’entre elles ont partagé leur réaction lorsqu’elles ont entendu leur nom dans la nouvelle version du lead single de "Renaissance".

Alicia Keys, Missy Elliott et Kelly Rowland ont réagi en story Instagram, montrant leur amour à leur sis’ Beyoncé.

"B**** Beyoncé a dit mon nom byyyyyyye" s’est exclamée Lizzo sur Twitter avant de poster un autre tweet dans lequel elle a écrit "J’ai toujours cru en moi, maintenant Beyoncé croit en moi aussi". Dans une vidéo, elle partage une anecdote datant de l’époque où elle a révélé son envie de se spécialiser en musique.