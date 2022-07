Bread et leur album de 1972 ''Guitar Man''

David Gates et Jimmy Griffin mettront des années avant de se réconcilier. David Gates, malgré une carrière solo, ne rencontrera plus jamais le succès. Il sera un bref instant producteur au cinéma avant de se consacrer à son ranch et à sa vie de famille.

Retour sur le cinquième album de Bread, publié en 1972 chez Elektra, album qui sera bien vite disque d’or. Le titre "Make It By Yourself" fut coécrit par David Gates et Jimmy Griffin, comme "Didn't Even Know Her Name".