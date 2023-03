BRDCST Festival : Découvrez le line-up et gagnez vos places

TAQBIR

Du punk féminin marocain ? Oui, c’est l’un de nos coups de cœur mais c’est aussi visiblement celui des organisateurs du festival puisque le groupe jouera durant les 3 jours. Ce groupe est à la fois une prouesse musicale mais aussi un symbole fort de rébellion et un cri de rage poussé par la jeune femme leader du groupe. Par souci d’anonymat, c’est voilées que les artistes montent sur scène. C’est nerveux, plein de guitares sales et chanté en dialecte arabe, un mélange peu commun que l’on a peu découvrir sur leur court EP, "Victory Belongs To Those Who Fight For A Right Cause" dont le titre révèle toute l’étendue de leur engagement.