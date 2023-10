Brassigaume à Marbehan ces 14 et 15 octobre

La 22eme édition de "Brassigaume" se déroulera au Complexe du Bois-des-Isles de Marbehan ces 14 et 15 octobre .

En plus de 20 ans, Brassigaume est devenu un événement incontournable avec une ligne éditoriale claire : ne sélectionner que les VRAIS artisans et tout mettre en œuvre pour permettre aux amateurs de bonnes bières de (re)découvrir la richesse du patrimoine brassicole belge et international. - Présence de 27 brasseurs - Brasseries belges et étrangères Détails en compagnie de Laurent Munster