Brassière, caleçon, culotte : la lingerie se libère à son tour des stéréotypes de genre.

En France, la marque Undiz, qui cible avant tout la Gen Z, compte parmi les premières à avoir sauté le pas. Dès l'été 2021, la griffe a dévoilé la capsule "No Gender" composée de prêt-à-porter et de pièces plus intimes mixtes. Mais c'est Etam, avec la collection I/elle/s, qui semble s'être démarquée au printemps dernier. L'entreprise familiale centenaire s'est affranchie des codes traditionnels pour concevoir une collection aux coupes neutres mettant à mal toute notion de genre. Axée autour du confort et de la liberté de mouvement, mais pas que, la collection comprend pour la première fois des boylegs, bodys, slips et brassières mixtes.

Elle comble les attentes de celles et ceux qui ne souhaitent plus être enfermés dans des cases et fait évoluer les mentalités.

Certaines marques semblent avoir déjà un coup d'avance, si ce n'est plus, à l'image de Cantiq Los Angeles, ou Cantiq LA, qui décline ses bodys et sous-vêtements les plus sexys pour tout le monde. Jeux de transparence, dentelle, bralettes et autres shortys ne sont plus (uniquement) réservés à la gent féminine. Et cerise sur le gâteau, il ne s'agit pas d'une collection spécifique mais bel et bien d'une seule et même gamme destinée à l'ensemble de ses clients.