Brassard One Love : la Fédération a-t-elle pris la bonne décision ?

Les Diables Rouges ne porteront pas le brassard One Love au mondial. La Belgique n’est pas le seul pays à faire marche arrière, 6 autres sont concernés et ont pris la même décision car la FIFA menaçait de sanctions sportives. Les joueurs qui portent le brassard contre les discriminations (ou autre non fourni par la FIFA) recevront un carton jaune et devront l’enlever. En cas de deuxième infraction, le joueur sera renvoyé au vestiaire. La décision a donc été prise de ne pas prendre de risque par rapport à la compétition. La Belgique doit également modifier un maillot d’entraînement sur lequel il est indiqué le mot " love ".

La Fédération a pris la bonne décision ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".