Bras levés et 'Télémark' jubilatoire : le fils de Primoz Roglic fait le show sur le podium du Giro 2023

Lev Roglic, le fils de Primoz Roglic, a assuré le spectacle sur le podium du Giro 2023 dimanche alors que son père enfilait définitivement le maillot rose sur ses épaules et débouchait le champagne.

Plutôt exubérant et démonstratif, le fils du coureur slovène a volé la vedette à Rogla en célébrant vivement le sacre de son père sous les yeux de Geraint Thomas et Joao Almeida, 2e et 3e de ce Tour d’Italie.

Le jeune Lev a ainsi levé les bras plusieurs fois en signe de victoire et bouclé son petit one man show par un 'télémark'. Typique geste adopté dans la pratique du saut à ski, ancien sport pratiqué à haut niveau par son papa, le télémark est ainsi devenu par extension la célébration des supporters de Roglic.