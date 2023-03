Braquer une banque sans risque d’aller en prison ? Totalement immoral mais c’est pourtant ce qui se passe en ce moment !

Je vais vous expliquer quelque chose de totalement interdit, totalement amoral : comment braquer une banque. Et le pire, c’est que vous ne devrez même pas porter une cagoule pour masquer votre visage. Et cerise sur le gâteau, vous ne risqueriez même pas d’aller en prison car c’est un hold-up totalement légal.

Je vais vous expliquer comment effectuer ce braquage en toute légalité. C’est un petit peu technique, concentrer vous et vous verrez qu’il n’y a rien de plus simple en ce moment que de braquer une banque. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Petite précision, Ce que je vais vous expliquer là, c’est ce que font en ce moment des tradeurs et des fonds spéculatifs sur les actions bancaires européennes. Et si la Deutsche Bank a fait la une des médias ces derniers jours, c’est qu’elle a aussi été braquée par ses tradeurs et ses fonds spéculatifs. Autre info supplémentaire. Il semblerait qu’une quinzaine de banques européennes soient dans le collimateur de ces excités de l’argent facile. Ces hold-up bancaires sont très rémunérateurs. Les vendeurs à découvert ont déjà gagné 430 millions de dollars grâce à l’effondrement de l’action Crédit Suisse. Et vous savez quoi ? Les gendarmes financiers, ils sont perdus, Ils râlent, ils viennent de comprendre, comme le disait l’un d’eux, qu’il suffit d’un petit 5 millions d’euros sur le marché des CDS, pour faire perdre 1,6 milliard d’euros de valeur en bourse à une seule banque. Je vous explique le braquage actuel des banques avec l’aide de Marc Fiorentino qui a le mieux expliqué ce véritable hold-up légal...