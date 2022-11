Braquage à la belge, Onana chatouille Tielemans, merci la pieuvre : 4 enseignements après Belgique - Canada

Durant le premier quart d'heure, le danger était présent à chaque accélération canadienne. Vitesse et fougue étaient annoncées, les Diables savaient à quoi s'en tenir. Les joueurs belges ont tenté d'imposer un pressing haut par moments afin de contrer cela, mais le ballon passait systématiquement la première ligne et on se retrouvait encore pris de vitesse. Ajoutez à cela des joueurs qui râlent, qui ne font pas l'effort pour l'équipier et vous obtenez une formation belge balayée et dominée comme rarement.

Incapables de prendre un peu de hauteur, jouant pour certains avec la peur au ventre, les Belges se cachaient et ont eu énormément de chance de ne pas être menés 0-2, au minimum, à la pause. Gagner ce match s'apparente, qu'on le veuille ou non, à un braquage.

"Est-ce que je suis choqué par notre match ? Non. C’est un format de compétition différent, vous n’avez pas trois semaines pour vous préparer, vous n'avez que quelques jours. Vous devez saisir toutes les opportunités, on l’a fait ce soir. Sans être vraiment nous-mêmes, on a gagné. Une clean sheet face à une belle équipe comme ça, c’est une satisfaction. Ils attaquent tous, iles défendent tous. C'est impressionnant", a résumé le sélectionneur Roberto Martinez sur ce point.