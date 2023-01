Brandon Mechele est-il maudit ? Revivez son improbable but contre son camp ... le 2e en une semaine

Sur son petit nuage en début de saison après six matches exceptionnels en Ligue des Champions, le Club de Bruges traverse, depuis de longues semaines, une grosse crise existentielle. Appelé à la barre pour redresser la situation, Scott Parker ne parvient pas à enrayer la tendance. Surtout que ses Blauw&Zwart jouent de malchance depuis quelques temps...

Le weekend dernier, rappelez-vous, Anderlecht arrachait un partage presque miraculeux sur la pelouse de Bruges. Incapables de se procurer la moindre occasion pendant 90 minutes, les Mauves avaient égalisé sur une frappe complètement loupée de Kristian Arnstad mais déviée par le malheureux Brandon Mechele dans ses propres filets.

Malheureux, le défenseur brugeois l'a aussi été ce dimanche. À nouveau devant son propre public. Alors que Charleroi menait 0-1 et renvoyait déjà les Blauw&Zwart à leurs doutes, Mechele a planté, bien malgré lui, le but du break en faveur des carolos.

Et, disons le franchement, ce but est quasiment encore un petit peu plus gag que celui du weekend dernier. Regardez les images, Joris Kayembe se lance dans une belle chevauchée. Sa frappe, pas assez puissante, est détournée par Simon Mignolet mais le ballon touche Mechele et finit... au fond des filets. 2e but contre son camp en 7 jours donc pour le Belge qui doit bien se demander ce qui lui arrive.