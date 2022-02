"Brand Mix": un artiste détourne les logos et packagings de marques célèbres en les mélangeant

L’illustrateur Mike Stefanini (@atomikestudio) nous invite à voir des produits iconiques sous un angle nouveau : il mélange le logo de l’un et le packaging de l’autre et crée ainsi un visuel hybride. Ses créations reprises sous le nom "Brand Mix" reflètent la pop culture et questionnent la consommation de masse.

Il explique que sa première série "Brand Mix" a été conçue accidentellement en 2016 après avoir apposé le logo Nike sur une canette de Coca-Cola. Il a constaté que le résultat générait une sorte de bug dans son cerveau et il a trouvé cela amusant. Il a donc essayé de reproduire le concept avec d’autres logos et emballages mythiques.

Six ans plus tard, l’artiste remet donc le couvert avec une nouvelle série de détournements. Cette fois il a ajouté une touche rétro à ses images en clin d’œil à l’esthétique du milieu du 20e siècle, qui constitue selon lui l’âge d’or de la publicité (et les fans de la série "Mad Men" ne le contrediront pas !) Il souhaite par là renforcer le côté satirique de son travail.

En effet, mélanger des marques iconiques permet de faire émerger des associations d’idées comme les céréales aux pesticides ou la chaine d’info qui embrase les foules sous forme d’allumettes. Sinon un parfum haut de gamme qui sent le désodorisant pour voiture, c’est pas mal non plus. A moins que ce ne soit l’inverse ?