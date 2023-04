Brand Hiding : ces "petites" marques aux mains des grands groupes

Vous vous êtes certainement déjà " baladés " dans les allées des supermarchés à la recherche de produits plus locaux, dont l’image est sympathique et humaine. Vous êtes certainement déjà rentrés dans un magasin dont certains produits vous semblent plus écolos. Mais savez-vous que derrière ces marques, il y a parfois de gros groupes qui les détiennent ? C’est ce qu’on appelle le brand hiding ou dissimulation de marques.