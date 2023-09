Brame du cerf : les meilleurs endroits et balades accompagnées en Belgique

Toujours selon le site web, il existe en Ardenne belge une dizaine de zones d’écoute libre 'dont la N889 entre Champlon et Nassogne, le site de la Converserie le long de la N89 (coord. gps : lat. 50° 5’ 26” – lon.5°27'1''), la forêt du Roi Albert en face de l’aérodrome de Saint-Hubert et aux abords de celui-ci, entre Libramont et Libin (N40), les abords du Domaine des Amerois entre Florenville et Bouillon, certaines zones délimitées en Forêt d’Anlier, la plaine de Vlessart et près de Martelange, le Ban d’Alle entre Corbion et Sugny,' explique-t-il plus en détail.

Les endroits les plus prisés pour écouter le brame sont :

La Grande Forêt de Saint-Hubert.

La Grande Forêt d’Anlier.

La Forêt du Pays de Chimay.

La Forêt de la Semois et de la Houille.

Les Hautes Fagnes.

Les Forêts des Tailles.

La Forêt Gaumaise.

Vous connaissez d’autres endroits/balades accompagnées ? N’hésitez pas à nous les envoyer à l’adresse mail suivante : contact@vivreici.be.