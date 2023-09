Brame du cerf : 5 infos surprenantes à découvrir sur le plus grand mammifère de nos régions

Les bois des cerfs, au fur et à mesure de la croissance de l’animal se ramifient de plus en plus. A un an, deux premières cornes poussent sous la forme de dagues. A 2 ans, les bois commencent à se ramifier et forment des andouillers. Attention, le nombre d’andouillers ne signifie pas l’age du cerf. D’ailleurs les ramifications se font plus nombreuses s’ils sont en bonne santé. A 5 ans, un jeune mâle peut avoir des bois aussi imposants qu’un mâle 2 fois plus âgé. Aux environs de 10-12 ans, le nombre d’andouillers commence à décroître. Les cerfs plus âgés " ravalent ", c’est-à-dire que la taille de leur trophée diminue.