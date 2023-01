Braives: une ancienne porcherie transformée en champ de panneaux photovoltaïques

A Braives, un champ de panneaux photovoltaïques va prendre la place d'une ancienne porcherie. C'est le projet lancé par le propriétaire de ce site de 8.000 mètres carrés, et soutenu par RESA.

Pour le gestionnaire de réseau gaz et électricité, cet investissement dans le photovoltaïque est une grande première, mais comme l'explique Gilles Simon, le directeur général de Resa, il ne pourra se réaliser que dans des conditions strictes: "Il faut savoir qu'un gestionnaire de réseau de distribution n'est pas un producteur. Il peut produire de façon limitée, juste pour compenser ses pertes en réseau, ou alors pour répondre à nos besoins propres, et notamment la fourniture sociale. Et nous avons décidé, il y a deux ans, de nous lancer dès lors dans de la production d'énergie verte pour ces deux besoins précis."

Plus de 2000 panneaux solaires

"Nous allons installer entre 2300 et 2900 panneaux en fonction du type choisi" poursuit Gilles Simon. "C'est une grande installation qui aura une capacité de production d'environ 1,1 Mégawatt-crête. Un champ photovoltaïque de ce type pourrait couvrir la consommation électrique annuelle de 300 foyers. Ce sont des chiffres qui sont relativement importants."

Ce premier chantier vient de commencer, mais Resa a déjà d'autres projets de ce type, notamment à Saive, sur la commune de Blegny.