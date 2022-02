Braives, le village du saule

Au cœur du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne, le Village du Saule est un charmant et remarquable ensemble historique et naturel à découvrir. Le parcours du saule ludique et didactique a été aménagé. Cette balade de + /- 2 km vous fera découvrir, comprendre et apprécier la diversité de la faune et de la flore des zones humides. L’espace regroupe une tour aventure, un labyrinthe, un jardin aquatique, un tunnel en saule vivant, un salicetum (une collection de plus de 50 variétés de saules identifiées), une oseraie, un étang de pêche et une multitude d’éléments vous permettant de découvrir le saule dans tous ses états !

Le Village propose entre autre des ateliers d'architecture végétale.

Retrouvez l'agenda des ateliers ICI.