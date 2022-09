Braine-le-Comte : Sotraba ne fera pas d’offre pour la fosse Albecq appartenant au CPAS, vers une sortie de crise ?

Le montant rassemblé par la coopérative est pour l’instant (ce mardi 13/09 à 12h) d’environ 130.000 euros et leur démarchage continue afin de pouvoir remettre une offre supérieure ou égale à 210.000 euros d’ici la fin des enchères le mardi 20 septembre à 15h. L’incertitude, pour le collectif, réside dans l’offre que remettra le promoteur Sotraba.

Sauf qu’offre de Sotraba, il n’y aura pas. Et personne n’avait pris la peine de contacter la société pour connaître ses intentions… puisque le dialogue est rompu. "Je confirme que nous n’avons plus d’objectif d’urbaniser le terrain du CPAS. Nous avons compris l’opposition au projet à ce niveau-là et nous ne ferons pas d’offre", confie calmement à la RTBF Bruno Mernier, directeur de la société Sotraba. Le collectif de riverains devient donc le seul candidat déclaré à l’acquisition de la parcelle rouge, actuellement en vente. "C’est une super nouvelle, réagit Sarah Uijt Den Bogaard à qui nous apprenons la décision. Beaucoup de gens étaient découragés par le fait que Sotraba surenchérisse à notre offre, même si nous parvenions à réunir 210.000€, mais cette nouvelle va peut-être motiver les dernières personnes à investir avec nous."

Et la parcelle bleue ? Elle appartient toujours à Sotraba qui souhaite proposer un projet beaucoup plus modeste que la version de 2014 : "Il s’agirait de la construction d’une quinzaine de maisons réparties autour de deux rues qui rejoindraient la rue Fernand Bottemane." Les plans que nous avons pu consulter prévoient aussi une zone humide de plantations arbustives basses ainsi qu’un potager collectif. "Et nous sommes tout à fait ouverts à donner une servitude qui permettrait l’accès aux riverains au terrain derrière."

Une solution qui pourrait convenir à tout le monde ? Le collectif n’ose pas répondre si vite. "Nous avons été mandatés par les riverains pour défendre la partie du terrain en vente actuellement mais par pour l’autre, précise Sarah Uijt Den Bogaard. Cependant, je pense que les gens sont contre toute construction sur l’ensemble de la zone et ils auront l’occasion de le dire lors d’une future enquête publique."

La balle est donc dans le camp du "Jardin d’Albecq" et des riverains qui devront, d’abord réunir les 210.000€ pour acquérir le terrain du CPAS, et ensuite se positionner sur la future proposition de Sotraba. De son côté, la Ville de Braine-le-Comte aspire surtout à une sortie de crise dans ce dossier vieux de 20 ans.