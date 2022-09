La coupe du monde de football au Qatar aura lieu à partir du 20 novembre. Le choix du pays fait toujours débat. Le Qatar est connu pour être un pays qui ne respecte pas les droits fondamentaux, les femmes ou les LGBT notamment. La commune de Braine-le-Comte a décidé de poser un geste fort. Le bourgmestre a annulé les festivités autour de cette coupe du monde. Les raisons invoquées sont éthiques et écologiques.

"L’exploitation des êtres humains qui a été faite lors de la construction des stades, mais aussi plus généralement le non-respect des droits humains provoque ici le malaise. Et puis, cet hiver, on va nous demander de faire des économies d’énergie. Et on irait installer des chapiteaux avec un système de chauffage ? ", explique Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte.

Selon lui, c’est l’occasion de faire passer un message. "C’est bien d’avoir des slogans qui disent qu’il faut faire attention au respect de l’environnement et des droits humains, mais à un moment, des actes doivent être posées", précise-t-il.

Que les fans de foot se rassurent, ils pourront toujours suivre les matchs depuis les bars de la ville. Quoi qu’il en soit, avec cette annulation, les autorités espèrent pouvoir conscientiser d’autres communes à faire de même.