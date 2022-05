Braine-le-Château : Nicolas Tamigniau, le nouveau bourgmestre de la commune

Il est libraire, et s’apprête à écrire un nouveau chapitre dans sa vie. Nicolas Tamigniau doit prendre ses fonctions officiellement ce mardi. Il prêtera serment lors du conseil communal.

Un changement consécutif au décès inopiné d’Alain Fauconnier qui exerçait encore ses fonctions au mois d’avril.

Le nouveau maïeur va, certainement, ressentir des sentiments partagés ce soir. Un mélange de tristesse d’avoir perdu un ami, de fierté de devenir bourgmestre de sa commune et de défis à relever aussi.

"Je ne vais pas tout vous dévoiler car j’ai prévu un petit texte, explique Nicolas Tamigniau. Mais, globalement, ce que nous allons mettre en place avec l’équipe collégiale, c’est de terminer tous les projets qui ont été pensés avec Alain Fauconnier et il y en a beaucoup. Le Covid a eu comme impact de retarder ces projets. Les problèmes financiers, comme dans d’autres communes, font aussi que nous devons réfléchir plus qu’auparavant. Un des projets qui me tient à cœur est celui du Ravel. Depuis 2209, j’avais suggéré au collège communal de le lancer. Ici, il y a 1 portion qui est réalisée, 2 portions en cours et la plus grosse qui sera, je l’espère, terminée avant la fin de la mandature. Il s’agit d’une épine dorsale de notre mobilité à Braine-le-Château".

Certaines communes wallonnes, connaissant des soucis financiers, étudient un rapprochement possible entre elles. Ce qui a été évoqué, dans la presse, au sujet de Braine-le-Château et Braine-l’Alleud.

Nicolas Tamigneau : "Il y a, peut-être eu des discussions jadis mais il n’en n’est pas du tout question pour l’instant".