Braine-le-Château : les riverains du projet de ligne haute tension enterrée d’Elia inquiets

"Le site est à trois mètres de mon jardin et une dizaine de mètres de ma maison, et pour certains voisins la distance est encore plus petite, déplore-t-elle. Le passage est assez étroit et ne tient donc pas compte du principe de précaution qui veut qu’on ait au minimum quinze mètres, pour avoir 0,4 unité tesla". Le tesla est l’unité de mesure des champs magnétiques. Et ce qui préoccupe le plus cette mère de famille et ses voisins, ce sont les ondes électromagnétiques émises par cette ligne enterrée. Ils craignent pour leur santé et surtout celle de leurs enfants. Céline a participé à la première des deux rencontres organisées avec Elia et estime ne pas avoir obtenu tous ses apaisements. "Quand on a posé la question à propos de l’ampérage et de l’utilisation concrète de cette ligne, on nous a répondu qu’il y aurait une variation de l’intensité d’utilisation. Cela peut aller jusqu’à 1000 ampères alors qu’on nous annonce une moyenne d’utilisation de 149. Cela veut dire qu’il y a des cas où on ne connaît pas l’intensité ni la durée pendant laquelle on risque d’être exposés", s’inquiète la riveraine.