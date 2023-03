Braine-le-Château : le projet de ligne haute tension d’Elia temporairement enterré

Le projet de ligne haute tension en dessous d’une ancienne ligne de chemin de fer voulu par Elia est en suspens. Le recours introduit par la commune et une quarantaine de riverains a été accepté.

À Braine-le-Château, le projet d’Elia était d’enterrer une ligne sous le ravel pour relier les postes électriques de Oisquercs et Braine l’Braine-l'Alleud. Le ministre wallon Willy Borsu vient de recaler le tracé, au grand soulagement du bourgmestre de Braine-le-Château, Nicolas Tamigniaux. "On a voulu mettre en avant le principe de précaution. La santé de nos concitoyens doit primer. Il y a un risque qu’on ne savait pas calculer et cela ne nous permettait pas d’être à l’aise avec ce projet."

Même soulagement du côté des riverains. Ils craignaient également les conséquences pour la santé en raison des champs magnétiques. Le tracé initial de cette future liaison visait à traverser 4 communes. Plus de la moitié se trouvait sur le territoire de Braine-le-Château, à proximité de 150 habitations.

Elia devra désormais revoir sa copie et aménager sa proposition.