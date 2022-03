Braine-le-Château : des candidats propriétaires contraints de patienter, les voiries et les égouts du futur lotissement sont instables

Le problème, c’est le temps qui passe et le prix des matériaux qui augmente. La maison qu’ils avaient imaginée leur coûtera sans doute bien plus cher que ce qui était prévu.

"Quand on a reçu le courrier disant qu’on avait bien un terrain réservé, on a pris les devants. On a contacté un entrepreneur qui a réalisé un métré et qui a nous a dit que ça ferait autant pour tel type de construction. Sauf que depuis, ce métré n’est plus valide évidemment puisque c’est valable un an. Et le prix des matériaux a augmenté. Si on veut la même chose, que ce soit cette année ou l’année prochaine, on devra peut-être ajouter 10.000 ou 15.000 euros. Du coup, ce projet qui veut donner accès à la propriété à des jeunes passe totalement à côté de l’objectif."

Consciente de ces désagréments, l’intercommunale inBW dit faire le maximum pour que ce dossier se débloque. Mais elle ne gère pas le tempo. Sans doute faudra-t-il encore attendre plusieurs mois.