Braine-le-Château : début d’un chantier important dans la rue de Tubize

Si vous devez passer par Braine-le-Château, durant les jours à venir, sachez que des travaux sont en cours, durant une quinzaine de jours.

La rue de Tubize, qui traverse la localité, est en chantier. Un tronçon d’un kilomètre est concerné. Il s’agit d’un chantier de réfection des revêtements de la N246/rue de Tubize qui débute entre le giratoire, situé au carrefour formé avec les rues Idès Vanschepdael et du Bailli ainsi que le carrefour formé avec la rue de la Station. La circulation est coupée dans les 2 sens et des déviations sont mises en place.

"Cela fait de nombreuses années que nous attendions que le surfaçage de la voirie dans le centre soit fait, explique le bourgmestre, Nicolas Tamigniau. La surface était en très mauvais état et je pense qu’elle doit avoir, quasiment, mon âge ! La Région Wallonne a, enfin, lancé le chantier dont la première phase a débuté ce mardi matin. Il s’agit de la première bande au sud qui fait que comme on ne va que dans un sens, de Braine-l’Alleud vers Tubize, il y a une déviation qui est mise en place en venant de Tubize pour aller dans l’autre sens par la rue Notre – Dame au Bois et la rue Auguste Latour. Cela fonctionne comme un énorme rond-point, donc les usagers de la route pourront encore passer pas loin des commerces mais ils doivent faire tout un tour pour être dans le bon sens, malheureusement, cela va être un peu compliqué ".

Un mal pour un bien

Le bourgmestre précise qu’il était grand temps de réaliser ces travaux, la voirie étant dans un état pitoyable et il souligne que c’est une bonne chose que cela se déroule durant les vacances de Pâques.

Les informations concernant le chantier sont à découvrir sur le site de la commune, via sa page d’accueil : https://www.braine-le-chateau.be/ma-commune/services-communaux/service-technique/service-technique

Un chantier est aussi lancé ce matin du côté de Ottignies. La rue des Coquerées est fermée pour plusieurs jours. Là aussi il s’agit d’une rénovation en cours et une déviation est mise en place.