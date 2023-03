Braine-l’Alleud : un professeur sous le coup d’un ordre de quitter le territoire, malgré son intégration depuis neuf ans en Belgique

La nouvelle a ému les élèves et enseignants du Collège Cardinal Mercier : un de ses enseignants, professeur de religion, a reçu un ordre de quitter le territoire. Originaire du Congo, David MBombo, vit en Belgique depuis neuf ans. Diplômé d’une université belge, il a travaillé dans une école bruxelloise avant d’être engagé en septembre 2022 dans l’école brainoise. Comme pour de nombreux enseignants non-nommés, son contrat s’est interrompu en juillet et août et c’est cela qui aurait rendu son titre de séjour caduc. "Il n’a pas travaillé entre le premier juillet et le 29 août 2022. Comme il y a eu une interruption de son contrat de travail, la Région ne le reconnaît plus comme travailleur et il devrait retourner au Congo tout simplement", déplore le directeur de l’établissement, Xavier Cambron.